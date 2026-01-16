#Казахстан в сравнении
Спорт

Экс-тренер сборной Англии назвал причину последних громких увольнений в футболе

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 12:55 Фото: Instagram/garethsouthgate_official
За последние пару недель мировой футбол шокирован отставками ведущих специалистов с поста главных тренеров в трех легендарных клубах Европы, сообщает Zakon.kz.

Если уход Рубена Аморима из "МЮ" давно предсказывался, то отставку Энцо Мареска ("Челси") и Хаби Алонсо ("Реал") никто и не мог представить. Тем более, эти два клуба не были в глубокой яме.

Причину подобных отставок и свой взгляд попытался объяснить один из известных тренеров и экспертов – британец Гарет Саутгейт, который долгое время руководил сборной Англии.

"За последнее время три гранда Европы – "Реал", "МЮ" и "Челси" – расстались со своими главными тренерами. Из этой тройки Энцо Мареска продержался дольше всех – 1,5 года. Каждый тренер ушел при разных обстоятельствах, в основе каждого увольнения оказалась борьба за власть, либо с руководством клуба (Аморим), либо с сотрудниками клуба (Мареска), либо с игроками (Алонсо)". Гарет Саутгейт

55-летний бывший главный тренер сборной Англии покинул свой пост 16 июля 2024 года после немецкого Евро, где его подопечные завоевали "серебро".

Спустя четыре месяца после той отставки Гарет Саутгейт был посвящен в рыцари.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
