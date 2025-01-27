#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
517.84
543.11
5.28
Спорт

Экс-тренер сборной Казахстана получил должность в КФФ

Футбол Должность КФФ , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:15 Фото: kff.kz
27 января на должность директора Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола назначен бывший футболист, а ныне тренер Руслан Балтиев, сообщает Zakon.kz.

В бытность игроком Балтиев выступал за отечественные клубы "Кайнар", "Кайрат", "ЦСКА-Кайрат", "Аксесс-Голден Грейн" и "Тобол". Кроме этого, он играл за российские команды, такие как "Сокол", "Динамо", "Москва", "Шинник" и "Жемчужина".

Футбол Должность КФФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:15

Фото: Instagram/kff_team

С 1997 по 2009 год Руслан Балтиев защищал цвета сборной Казахстана, сыграв за нее 72 матча, и забил 13 голов. Долгое время он был рекордсменом по числу матчей и забитых голов за сборную, пока его не обогнал лидер нынешней казахстанской дружины – Бахтиер Зайнутдинов.

После завершения игровой карьеры Балтиев занимал должности спортивного директора в клубах "Окжетпес", "Кайсар" и "Жетысу".

Футбол Должность КФФ, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 16:15

Фото: kff.kz

С 2022 по 2024 год он работал ассистентом главного тренера сборной Казахстана, а затем, спустя немного времени, заменял Магомеда Адиева.

С апреля по сентябрь 2024 года был помощником Адиева в российском "Ахмате".

Помимо прихода Балтиева, 27 января КФФ объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера нашей сборной.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" одним точным ударом Мартинеса
Спорт
15:30, Сегодня
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Фулхэм" одним точным ударом Мартинеса
Станислав Черчесов покидает пост наставника сборной Казахстана по футболу
Спорт
14:08, Сегодня
Станислав Черчесов покидает пост наставника сборной Казахстана по футболу
Футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции
Спорт
13:16, Сегодня
Футболиста "Челси" Сантоса обворовали на полмиллиона евро во Франции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: