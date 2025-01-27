Экс-тренер сборной Казахстана получил должность в КФФ

27 января на должность директора Департамента национальных сборных команд Казахстанской федерации футбола назначен бывший футболист, а ныне тренер Руслан Балтиев, сообщает Zakon.kz.

В бытность игроком Балтиев выступал за отечественные клубы "Кайнар", "Кайрат", "ЦСКА-Кайрат", "Аксесс-Голден Грейн" и "Тобол". Кроме этого, он играл за российские команды, такие как "Сокол", "Динамо", "Москва", "Шинник" и "Жемчужина".

Фото: Instagram/kff_team

С 1997 по 2009 год Руслан Балтиев защищал цвета сборной Казахстана, сыграв за нее 72 матча, и забил 13 голов. Долгое время он был рекордсменом по числу матчей и забитых голов за сборную, пока его не обогнал лидер нынешней казахстанской дружины – Бахтиер Зайнутдинов.

После завершения игровой карьеры Балтиев занимал должности спортивного директора в клубах "Окжетпес", "Кайсар" и "Жетысу".

Фото: kff.kz

С 2022 по 2024 год он работал ассистентом главного тренера сборной Казахстана, а затем, спустя немного времени, заменял Магомеда Адиева.

С апреля по сентябрь 2024 года был помощником Адиева в российском "Ахмате".

Помимо прихода Балтиева, 27 января КФФ объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера нашей сборной.