Казахстанские теннисистки вызвали фурор в Турции
Фото: Instagram/_arstnbkva_a_
Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай стали победителями турнира серии ITF W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, на прошедшем в Анталии (Турция) финале казахстанский дуэт оказался сильнее пары Ани Амирагян (Армения)/ Ада Кумру (Турция).
Встреча прошла со счетом 5:7, 6:4, 11:9.
Для Асылжан Арыстанбековой и Инкар Дюйсебай этот успех стал вторым в 2025 году.
Ранее WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях.
