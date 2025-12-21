Казахстанские теннисистки вызвали фурор в Турции

Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай стали победителями турнира серии ITF W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на прошедшем в Анталии (Турция) финале казахстанский дуэт оказался сильнее пары Ани Амирагян (Армения)/ Ада Кумру (Турция).

Встреча прошла со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

Для Асылжан Арыстанбековой и Инкар Дюйсебай этот успех стал вторым в 2025 году.

