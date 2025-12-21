#Казахстан в сравнении
Спорт

Казахстанские теннисистки вызвали фурор в Турции

Спортсменки, награды, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 08:37 Фото: Instagram/_arstnbkva_a_
Казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюйсебай стали победителями турнира серии ITF W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, на прошедшем в Анталии (Турция) финале казахстанский дуэт оказался сильнее пары Ани Амирагян (Армения)/ Ада Кумру (Турция).

Встреча прошла со счетом 5:7, 6:4, 11:9.

Для Асылжан Арыстанбековой и Инкар Дюйсебай этот успех стал вторым в 2025 году.

Ранее WTA назвала лучшие турниры года во всех категориях.

Аксинья Титова
