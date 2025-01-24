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Все о теннисе

Казахстанский финал состоится на турнире в Турции

Казахстанский финал состоится на турнире в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 22:34 Фото: ktf.kz
На турнире серии ITF W15 в турецкой Анталье определились финалистки в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Сандугаш Кенжибаева с немкой Жоэль Стойр в полуфинале обыграла итальянок Джулиану Бестетти/Оттавию Масетти со счетом 6:4, 6:2.

Сандугаш и Жоэль в финале сыграют против еще одной казахстанки Асылжан Арыстанбековой, которая в дуэте с россиянкой Дарьей Шадчневой в полуфинале разобралась с Биянкой Бэрбулеску (Румыния)/Астрид Ольсен (Норвегия) – 6:1, 6:2.

Для Сандугаш это уже третий подряд финал в Анталье в парном разряде. Предыдущие два турнира она выиграла. Решающий матч пройдет завтра, 25 января.

Ранее Бейбит Жукаев одержал победу в казахстанском дерби на турнире в Португалии. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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