Второй турнир подряд в Анталье выиграла казахстанская теннисистка
Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с чешкой Элиской Тишаковой стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 18-летняя Элиска обыграли Софи Стойер (Германия)/Амели Ван Импе (Бельгия) – 1:6, 6:1, 10:8.
Это уже четвертый титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. На прошлой неделе казахстанка также здесь выиграла в парном разряде вместе с турчанкой Илай Йорук.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, с прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова, который является воспитанником школы тенниса города Актобе.
Ранее казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 39-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, удачно выступил в Мельбурне, где стартовал юниорский турнир Australian Open.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript