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Спорт

Второй турнир подряд в Анталье выиграла казахстанская теннисистка

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 19:07 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Сандугаш Кенжибаева в паре с чешкой Элиской Тишаковой стала победительницей турнира серии ITF категории W15 в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В финальном матче 19-летняя Кенжибаева и 18-летняя Элиска обыграли Софи Стойер (Германия)/Амели Ван Импе (Бельгия) – 1:6, 6:1, 10:8.

Это уже четвертый титул Сандугаш в парном разряде под эгидой ITF. На прошлой неделе казахстанка также здесь выиграла в парном разряде вместе с турчанкой Илай Йорук.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, с прошлого года Кенжибаева тренируется под руководством молодого казахстанского тренера Артура Хайрутдинова, который является воспитанником школы тенниса города Актобе.

Ранее казахстанец Зангар Нурланулы, занимающий 39-ю строчку в мировом юниорском рейтинге, удачно выступил в Мельбурне, где стартовал юниорский турнир Australian Open.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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