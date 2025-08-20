Гол Мбаппе принес важную победу "Реалу" на старте испанского чемпионата

В ночь на 20 августа завершились игры первого тура Ла Лиги. В заключительном матче тура мадридский "Реал" дома с минимальным счетом 1:0 обыграл "Осасуну" благодаря голу своего главного снайпера Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Французский форвард принес стартовую победу королевскому клубу, удачно реализовав пенальти на 51-й минуте поединка.

Благодаря первому домашнему успеху в новом сезоне "Реал" набрал три очка и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы.

"Было очень важно начать домашний матч с победы, соперник имел четкий план действий и они ждали, когда мы допустим ошибку. Вначале не было свободного пространства, но во втором тайме быстро нашли способ забить. Было больше возможностей и лучше управляли игрой, надеялись забить второй гол, но это не удалось. Тем не менее довольны победой и стремимся к новым достижениям. Чувствую себя прекрасно, самое главное – постоянно поддерживать команду. Если буду настроен на то, чтобы помогать команде, мы сможем выиграть матч". Килиан Мбаппе

Для наставника мадридского клуба Хаби Алонсо это первая победа на уровне испанского чемпионата. Как известно, этим летом он перешел из немецкого "Байера".

"В этом сезон Килиан всерьез хочет большего, это чувствуется, когда с ним разговариваешь и когда работаешь вместе. Можно увидеть, что он действительно очень-очень мотивирован". Хаби Алонсо

Мбаппе первый свой матч нынешнего сезона в Ла Лиге провел под новым номером. "Реал" свою следующую игру в испанском первенстве сыграет в ночь на 25 августа, в гостях против "Овьедо".