Спорт

Казахстанская могулистка произвела фурор, завоевав сразу два "золота" во Франции

Анастасия Городко, фристайл-могул, Франция, золото, фото - Новости Zakon.kz от 21.12.2025 23:42 Фото: НОК РК
В городе Тинь (Франция) 21 декабря завершился международный турнир по фристайл-могулу FIS Coupe de France de Bosses, по итогам которого спортсмены из Казахстана показали высокие результаты, сообщает Zakon.kz.

Главной героиней соревнований стала Анастасия Городко, завоевавшая две золотые медали. Успешно выступили также Аяулым Амренова и Антон Бондарев, которые поднялись на третью ступень пьедестала и стали бронзовыми призерами турнира.

Кроме того, бронзовый призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Юлия Галышева показала стабильное выступление: накануне она заняла четвертое место, а в заключительный день соревнований финишировала пятой.

Ранее сообщалось, что АФК "Кайрат" получил высокую награду Mundo do Futsal Experience-2025.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
