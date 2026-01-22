Фееричный спуск: казахстанка завоевала "золото", обойдя соперниц из США и Испании

Фото: olympic.kz

Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия). Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе, сообщает Zakon.kz.

Скороходова финишировала с результатом 01:39.67. Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США). Ранее сообщалось, что казахстанские фигуристы выступили в ритм-танце на чемпионате четырех континентов в Китае.

