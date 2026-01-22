#Казахстан в сравнении
Спорт

Фееричный спуск: казахстанка завоевала "золото", обойдя соперниц из США и Испании

горнолыжный спорт, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 22:48 Фото: olympic.kz
Казахстанка Александра Скороходова стала победительницей международного турнира FIS по горнолыжному спорту в Поцце-ди-Фассе (Италия). Спортсменка завоевала золотую медаль в женском слаломе, сообщает Zakon.kz.

Скороходова финишировала с результатом 01:39.67.

Второе место заняла Джун Гаритано Итурбе (Испания). Замкнула тройку лучших Эмма Гуггенхаймер (США).

Ранее сообщалось, что казахстанские фигуристы выступили в ритм-танце на чемпионате четырех континентов в Китае.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
