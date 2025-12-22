#Казахстан в сравнении
Спорт

В Марокко прошел первый матч Кубка Африки-2025 по футболу

Футбол Победа Кубок Африки, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 09:52 Фото: Instagram/caf_online
Минувшей ночью в Марокко стартовал 35-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу. В матче-открытии турнира хозяева поля переиграли сборную Комор со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

"Атласские львы" являются главными фаворитами данных соревнований, что доказали сразу же в первой игре, уверенно победив гостей.

Счет в этом поединке на 55-й минуте открыл форвард мадридского "Реала" – Браим Диас. Спустя 20 минут нападающий греческого "Олимпиакоса" Айюб Эль-Кааби поставил точку – 2:0.

Благодаря этой победе Марокко возглавила группу А, где еще выступят Мали и Замбия. На КАН-2025 принимают участие 24 сборные, которые разделены на шесть подгрупп.

Состязания продлятся до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Стоит отметить, что тогда "слоны" дошли до высших медалей африканского турнира без главного тренера. На групповой стадии КАН-2024 был отправлен в отставку француз Жан-Луи Гассе, его функции временно исполнял местный наставник Эмерс Фаэ.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
