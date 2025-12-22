#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барселона" выиграла семь матчей подряд и закрыла год на вершине Ла Лиги

Футбол Лидер Ла Лиги, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 11:44 Фото: Instagram/FCBarcelona
Каталонский футбольный клуб "Барселона" продлил свое победное шествие до семи встреч, самой последней из которых стал выездной успех над "Вильярреалом" (2:0) в рамках 17-го тура испанского чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В поединке, который проходил вечером 21 декабря на "Эстадио де ла Серамика", команда Ханси Флика забила два безответных мяча в ворота хозяев поля.

Бразилец Рафинья открыл счет на 12-й минуте с пенальти. Во втором тайме Ламин Ямаль удвоил преимущество гостей.

В итоге "Барселона" завершила 2025 год на первой строчке таблицы Ла Лиги (46 очков), опережая "Реал" на четыре балла. В призовую тройку входит еще "Атлетико" (37).

К тому же "блауграна" провела один из самых результативных сезонов в своей истории, забив 169 голов. Плюс выиграла 46 из 60 матчей в 2025 году.

В свою очередь главный конкурент "сине-гранатовых" "сливочные" днем ранее переиграли дома "Севилью" (2:0) благодаря голу Килиана Мбаппе, который повторил рекорд Криштиану Роналду 12-летней давности.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
