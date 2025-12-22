"Барселона" выиграла семь матчей подряд и закрыла год на вершине Ла Лиги
В поединке, который проходил вечером 21 декабря на "Эстадио де ла Серамика", команда Ханси Флика забила два безответных мяча в ворота хозяев поля.
Бразилец Рафинья открыл счет на 12-й минуте с пенальти. Во втором тайме Ламин Ямаль удвоил преимущество гостей.
В итоге "Барселона" завершила 2025 год на первой строчке таблицы Ла Лиги (46 очков), опережая "Реал" на четыре балла. В призовую тройку входит еще "Атлетико" (37).
К тому же "блауграна" провела один из самых результативных сезонов в своей истории, забив 169 голов. Плюс выиграла 46 из 60 матчей в 2025 году.
В свою очередь главный конкурент "сине-гранатовых" "сливочные" днем ранее переиграли дома "Севилью" (2:0) благодаря голу Килиана Мбаппе, который повторил рекорд Криштиану Роналду 12-летней давности.