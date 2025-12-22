#Казахстан в сравнении
Спорт

"Астон Вилла" добилась 10-й победы подряд и повторила рекорд вековой давности

Футбол 10 Побед, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 13:02 Фото: Instagram/avfcofficial
В ночь на 22 декабря футболисты "Астон Виллы" обыграли "Манчестер Юнайтед" и достигли отметки "10 побед подряд". Тем самым "Львы" повторили свой успех 1914 года, сообщает Zakon.kz.

Команда Унаи Эмери в последнее время демонстрирует прекрасные результаты на всех фронтах, включая еврокубки.

Очередного успеха и десятого по счету "бирмингемцы" достигли накануне, одолев легендарный "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 в рамках 17-го тура АПЛ.

В последний раз "Вилланы" терпели неудачу 1 ноября, когда уступили чемпиону страны – "Ливерпулю" (0:2). И с того момента дружина Эмери никому не проигрывает: семь побед в АПЛ и три в Лиге Европы УЕФА.

Блестящие цифры позволяют "бордово-голубой армии" ныне занимать третье место в турнирной таблице английского первенства (36).

Они отстают от лидера "Арсенала" всего лишь на три очка. Но впереди у "Астон Виллы" два серьезных экзамена, гостевые матчи против "аристократов" (27 декабря) и "канониров" (30 декабря).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
