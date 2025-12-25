Представитель "Баварии" все еще главный претендент на "Золотой мяч-2026"

Гонка в рейтинге "Золотой мяч" все еще продолжается, и к этому часу лидером пока там еще остается английский форвард немецкой "Баварии" – Гарри Кейн, который взобрался на первое место и не хочет никому его отдавать, сообщает Zakon.kz.

Мнение главного снайпера "мюнхенцев" подтверждает издание Goal, которое выпустило обновленный список кандидатов на приз лучшего футболиста года.

За Кейном в данном данном рейтинге следуют Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Реал"). В первой пятерке кандидатов на "Золотой мяч" есть еще Ламин Ямаль ("Барселона") и Деклан Райс ("Арсенал").

Далее по очередности идут: Витинья (ПСЖ), Майкл Олисе ("Бавария"), Луис Диас ("Бавария"), Лионель Месси ("Интер Майами") и Ашраф Хакими (ПСЖ").

Многие игроки начинают сезон, веря, что у них есть шанс завоевать самый престижный индивидуальный приз в футболе.

К примеру Усман Дембеле, чья карьера была полна нестабильности, выиграл этот приз в 2025 году, и он был среди множества претендентов, когда началась новая гонка за награду.

Француз обеспечил себе награду благодаря своим выступлениям, которые помогли ПСЖ стать победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Скорее всего новый обладатель "Золотого мяча" станет известен после окончания ЧМ-2026.