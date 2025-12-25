#Казахстан в сравнении
Спорт

Представитель "Баварии" все еще главный претендент на "Золотой мяч-2026"

Футбол Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 18:03 Фото: Instagram/Harrykane
Гонка в рейтинге "Золотой мяч" все еще продолжается, и к этому часу лидером пока там еще остается английский форвард немецкой "Баварии" – Гарри Кейн, который взобрался на первое место и не хочет никому его отдавать, сообщает Zakon.kz.

Мнение главного снайпера "мюнхенцев" подтверждает издание Goal, которое выпустило обновленный список кандидатов на приз лучшего футболиста года.

За Кейном в данном данном рейтинге следуют Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") и Килиан Мбаппе ("Реал"). В первой пятерке кандидатов на "Золотой мяч" есть еще Ламин Ямаль ("Барселона") и Деклан Райс ("Арсенал").

Далее по очередности идут: Витинья (ПСЖ), Майкл Олисе ("Бавария"), Луис Диас ("Бавария"), Лионель Месси ("Интер Майами") и Ашраф Хакими (ПСЖ").

Многие игроки начинают сезон, веря, что у них есть шанс завоевать самый престижный индивидуальный приз в футболе.

К примеру Усман Дембеле, чья карьера была полна нестабильности, выиграл этот приз в 2025 году, и он был среди множества претендентов, когда началась новая гонка за награду.

Француз обеспечил себе награду благодаря своим выступлениям, которые помогли ПСЖ стать победителем Лиги чемпионов УЕФА.

Скорее всего новый обладатель "Золотого мяча" станет известен после окончания ЧМ-2026.

Читайте также
Назван главный претендент на премию "Золотой мяч-2025"
12:21, 09 июня 2025
Назван главный претендент на премию "Золотой мяч-2025"
Главный претендент на "Золотой мяч" высказался про поражение в "Эль-класико"
12:46, 28 октября 2024
Главный претендент на "Золотой мяч" высказался про поражение в "Эль-класико"
Назван топ-10 главных претендентов на получение "Золотого мяча"
22:23, 17 апреля 2023
Назван топ-10 главных претендентов на получение "Золотого мяча"
