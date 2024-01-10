Семья Неймара поддерживает заключенного Алвеса финансово и юридически

Один из самых титулованных футболистов мира, бразилец Дани Алвес, который сейчас находится в испанской тюрьме, получает помощь от своего напарника по сборной Неймара и его близких, сообщает Zakon.kz.

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Как известно, Дани Алвес обвиняется в изнасиловании, которое прошло в одном из ночных клубов испанской Барселоны. В данное время экс-футболист ожидает приговора суда, и уже ровно год как находится в заключении. Все это время Алвеса всесторонне поддерживает его напарник по сборной Бразилии, знаменитый форвард Неймар и его родные.

Так, по информации UOL, Силва Сантос (отец Неймара) перевел деньги юристам заключенного в размере 800 000 реалов (150 тысяч евро). Данная сумма была выплачена суду в виде штрафа, чтобы сократить срок наказания обвиняемого в случае осуждения.





Фото: Instagram/danialves

Адвокатом Алвеса выступает Густаво Ксисто, который очень давно оказывает свои услуги семейству Неймара.

Тем временем, пока футболист сидит за решеткой, в Бразилии идет война за его финансовые активы, при этом его счета заблокированы государством. Разборки ведут бывшая жена Алвеса – Динора Сантана, которая требует алименты, а с другой стороны выступает семья игрока, у нее свои соображения по этому вопросу.

А сам обвиняемый в эти дни ожидает начала суда, первое слушание которого назначено на 3 июля.

Между тем за решетку может попасть и мать Дани Алвеса, на которую подала в суд пострадавшая от футболиста девушка. Ее обвиняют в распространении видео с участием потерпевшей.