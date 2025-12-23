Кто представит Казахстан в Лиге чемпионов: известны условия

КФВ определила порядок участия казахстанских клубов в Лиге чемпионов Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская федерация волейбола проинформировала клубы о порядке участия в Лиге чемпионов стран Центральной Азии по волейболу среди женских клубных команд.

Решение принято в связи с изменением сроков проведения турнира, а также ограниченными сроками заявочной кампании – до конца декабря 2025 года.

Согласно официальному письму КФВ, право представлять Республику Казахстан в данных международных соревнованиях предоставляется обладателю Кубка Республики Казахстан 2025 года.

В случае отказа победителя Кубка от участия, это право переходит клубам-призерам Кубка РК 2025 в порядке занятых мест. Обязательным условием участия является подтверждение финансовых гарантий.

Матчи финального этапа женского Кубка Казахстана начались 22 декабря. 8 команд начинают в двух группах. Финал турнира намечен на 28 декабря.

