Казахстанский клуб эпично завершил выступление в Лиге чемпионов
Фото: Instagram/fcaktobe_official
В Японии проходит исторический топ-турнир азиатской Лиги чемпионов, в котором принимал участие казахстанский ФК "Актобе", сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, с этого года клубные чемпионаты Азии среди женщин и мужчин переименованы в Лигу чемпионов.
Соперником "Актобе" в 1/4 финала был "Аль-Райян" из Катара, который перед Лигой чемпионов привлек в свой состав мировых звезд Тине Урнаута (Словения) и Нимира Абдель-Азиза (Нидерланды).
Казахстанскому клубу удалось победить в одной из партий. В итоге "Аль-Райян" победил со счетом 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:20) и вышел в полуфинал.
Теперь победитель сразится с "Сантори Санбёрдз" (Япония) – "Аль-Мухаррак" (Бахрейн).
Ранее бразильский футболист побил мировой рекорд по скорости бега на матче.
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