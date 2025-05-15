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Спорт

Казахстанский клуб эпично завершил выступление в Лиге чемпионов

Матч, футбол, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 02:59 Фото: Instagram/fcaktobe_official
В Японии проходит исторический топ-турнир азиатской Лиги чемпионов, в котором принимал участие казахстанский ФК "Актобе", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, с этого года клубные чемпионаты Азии среди женщин и мужчин переименованы в Лигу чемпионов.

Соперником "Актобе" в 1/4 финала был "Аль-Райян" из Катара, который перед Лигой чемпионов привлек в свой состав мировых звезд Тине Урнаута (Словения) и Нимира Абдель-Азиза (Нидерланды).

Казахстанскому клубу удалось победить в одной из партий. В итоге "Аль-Райян" победил со счетом 3:1 (25:20, 25:18, 23:25, 25:20) и вышел в полуфинал.

Теперь победитель сразится с "Сантори Санбёрдз" (Япония) – "Аль-Мухаррак" (Бахрейн).

Ранее бразильский футболист побил мировой рекорд по скорости бега на матче.

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Аксинья Титова
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