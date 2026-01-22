"Кайрат" назвали худшим участником Лиги чемпионов

21 января спортивный Instagram-аккаунт La Gambeta Sports усомнился в целесообразности участия алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Спортивный Instagram-аккаунт с аудиторией 1,4 млн подписчиков открыто назвал "Кайрат" худшим участником Лиги чемпионов. Для визуального подтверждения текст дополнительно сопроводили фотографией в мрачных тонах и с грустным Дастаном Сатпаевым.

Там же указали неутешительную статистику выступления казахстанского клуба в текущем розыгрыше: одно очко в семи матчах с разницей мячей минус 14.

"Цифры говорят сами за себя", – гласит постер.

Фото: Instagram/lagambetasports

По мнению авторов публикации, с положительной стороны, для клуба и его страны – это вдохновляющий и исторический опыт, а также значительная финансовая прибыль.

"Однако с точки зрения спорта и зрелищности такие команды обычно вызывают наименьший интерес у болельщиков и собирают меньше зрителей, а сами матчи часто получаются слишком неравными и мало что привносят в турнир", – говорится в публикации.

В заключительном матче общего этапа алматинцы сыграют в Лондоне против английского "Арсенала". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.