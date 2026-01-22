#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
505.71
591.43
6.65
Спорт

"Кайрат" назвали худшим участником Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 02:30 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
21 января спортивный Instagram-аккаунт La Gambeta Sports усомнился в целесообразности участия алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Спортивный Instagram-аккаунт с аудиторией 1,4 млн подписчиков открыто назвал "Кайрат" худшим участником Лиги чемпионов. Для визуального подтверждения текст дополнительно сопроводили фотографией в мрачных тонах и с грустным Дастаном Сатпаевым.

Там же указали неутешительную статистику выступления казахстанского клуба в текущем розыгрыше: одно очко в семи матчах с разницей мячей минус 14.

"Цифры говорят сами за себя", – гласит постер.

Фото: Instagram/lagambetasports

По мнению авторов публикации, с положительной стороны, для клуба и его страны – это вдохновляющий и исторический опыт, а также значительная финансовая прибыль.

"Однако с точки зрения спорта и зрелищности такие команды обычно вызывают наименьший интерес у болельщиков и собирают меньше зрителей, а сами матчи часто получаются слишком неравными и мало что привносят в турнир", – говорится в публикации.

В заключительном матче общего этапа алматинцы сыграют в Лондоне против английского "Арсенала". Игра пройдет в ночь с 28 на 29 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Футзальный "Кайрат" объявил состав на Лигу чемпионов УЕФА
16:46, 23 октября 2023
Футзальный "Кайрат" объявил состав на Лигу чемпионов УЕФА
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
08:16, 29 августа 2025
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении
00:16, 09 июля 2025
Как закончился первый матч алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов в Словении
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: