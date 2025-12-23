#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
515.02
604.22
6.5
Спорт

Мохамед Салах вырвал победу для Египта на Кубке Африки-2025

Футбол Победа Египта, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 11:05 Фото: Instagram/caf_online
На Кубке Африки по футболу прошли матчи второго игрового дня. В одной из этих встреч сборная Египта сумела переиграть Зимбабве со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Решающий и победный гол забил главный снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который отличился на 91-й минуте поединка.

Но надо заметить, что египтяне проигрывали по ходу этой игры, когда счет открыл форвард "Янг Эфриканс" – Принс Дубе.

"Фараоны" восстановили равновесие только во втором тайме усилиями нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша. А Салах вырвал победу только в дополнительное время – 2:1.

В итоге Египет набрал первые три очка на КАН-2025 и возглавил подгруппу В. На втором месте данного квартета расположился ЮАР, который обыграл в стартовой игре Анголу (2:1).

Еще в одном противостоянии игрового дня между Мали и Замбией зафиксирована боевая ничья – 1:1.

35-й Кубок африканских наций стартовал в ночь на 22 декабря, где хозяева турнира – Марокко – были сильнее Комор (2:0).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
В Марокко прошел первый матч Кубка Африки-2025 по футболу
09:52, 22 декабря 2025
В Марокко прошел первый матч Кубка Африки-2025 по футболу
Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы
10:01, 11 мая 2025
Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы
Сборная Конго сенсационно обыграла финалистов прошлого Кубка Африки
11:10, 29 января 2024
Сборная Конго сенсационно обыграла финалистов прошлого Кубка Африки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: