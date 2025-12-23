Мохамед Салах вырвал победу для Египта на Кубке Африки-2025

На Кубке Африки по футболу прошли матчи второго игрового дня. В одной из этих встреч сборная Египта сумела переиграть Зимбабве со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Решающий и победный гол забил главный снайпер "Ливерпуля" Мохамед Салах, который отличился на 91-й минуте поединка.

Но надо заметить, что египтяне проигрывали по ходу этой игры, когда счет открыл форвард "Янг Эфриканс" – Принс Дубе.

"Фараоны" восстановили равновесие только во втором тайме усилиями нападающего "Манчестер Сити" Омара Мармуша. А Салах вырвал победу только в дополнительное время – 2:1.

В итоге Египет набрал первые три очка на КАН-2025 и возглавил подгруппу В. На втором месте данного квартета расположился ЮАР, который обыграл в стартовой игре Анголу (2:1).

Еще в одном противостоянии игрового дня между Мали и Замбией зафиксирована боевая ничья – 1:1.

35-й Кубок африканских наций стартовал в ночь на 22 декабря, где хозяева турнира – Марокко – были сильнее Комор (2:0).