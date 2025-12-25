#Казахстан в сравнении
Спорт

Два Зидана помогли Алжиру разгромить Судан на Кубке Африки по футболу

Футбол Победа Алжира, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:56 Фото: Instagram/Zidane
В Марокко завершились матчи очередного игрового дня Кубка африканских наций. В одной из этих встреч на трибунах был замечен легендарный французский футболист Зинедин Зидан, который пришел поддержать сборную Алжира, сообщает Zakon.kz.

"Зизу" не просто пришел поболеть за "лис пустынь", ну еще и посмотреть на игру своего сына Люка, который стоял на воротах этой команды.

В итоге 27-летний голкипер появился в стартовом составе сборной Алжира и помог коллегам разгромить представителей Судана со счетом 3:0.

Знатоки футбола знают, что родители Зидана-старшего родом из Алжира. По зову предков Люка недавно сменил спортивное гражданство на алжирское и теперь защищает честь своих дедов.

В других матчах накануне были зафиксированы следующие результаты: Кот-д`Ивуар – Мозамбик (1:0), Камерун – Габон (1:0).

Футболисты Алжира повторили успех команды Сенегала, которая днем ранее также с разгрома стартовала на КАН-2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
