Месси стал одним из главных кандидатов на получение титула "Король Америки"

31 декабря будет объявлен победитель премии "Король Америки", который присуждается лучшему футболисту года в американских лигах. В этот раз в списке трех финалистов оказался и знаменитый Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Наряду с капитаном "Интер Майами" есть еще два претендента на эту престижную премию: форвард аргентинского "Расинг Авельянеда" Адриан Мартинес и хавбек бразильского "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта.

У Месси в этот раз высокие шансы выиграть эту награду впервые в карьере по сравнению с прошлым годом, когда 8-кратный обладатель "Золотого мяча" занял пятое место. Тогда приз забрал игрок бразильского "Ботафого" Луис Энрике Андре.

В этом году Лионель выиграл Кубок МЛС в составе "Интер Майами" и завоевал путевку на ЧМ-2026 в майке аргентинской сборной.

7 декабря 38-летний футболист завоевал свой 47-й рекордный титул в карьере. А неделю назад в Индии Месси подарили часы стоимостью более миллиона долларов.

