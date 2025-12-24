#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Спорт

Месси стал одним из главных кандидатов на получение титула "Король Америки"

Футбол Новая Премия, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 11:56 Фото: Instagram/InterMiamiCF
31 декабря будет объявлен победитель премии "Король Америки", который присуждается лучшему футболисту года в американских лигах. В этот раз в списке трех финалистов оказался и знаменитый Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Наряду с капитаном "Интер Майами" есть еще два претендента на эту престижную премию: форвард аргентинского "Расинг Авельянеда" Адриан Мартинес и хавбек бразильского "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта.

У Месси в этот раз высокие шансы выиграть эту награду впервые в карьере по сравнению с прошлым годом, когда 8-кратный обладатель "Золотого мяча" занял пятое место. Тогда приз забрал игрок бразильского "Ботафого" Луис Энрике Андре.

В этом году Лионель выиграл Кубок МЛС в составе "Интер Майами" и завоевал путевку на ЧМ-2026 в майке аргентинской сборной.

7 декабря 38-летний футболист завоевал свой 47-й рекордный титул в карьере. А неделю назад в Индии Месси подарили часы стоимостью более миллиона долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2023 года
09:56, 06 декабря 2023
Лионеля Месси признали лучшим спортсменом 2023 года
Месси назван лучшим игроком Южной Америки, а Мбаппе — в Европе
10:05, 07 февраля 2023
Месси назван лучшим игроком Южной Америки, а Мбаппе — в Европе
Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Южной Америки в XXI веке
15:04, 16 октября 2024
Месси возглавил рейтинг лучших футболистов Южной Америки в XXI веке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: