Месси подарили часы стоимостью более миллиона долларов

Нападающий и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси на днях завершил свой трехдневный визит в Индию. В ходе своего путешествия футболист встречался с местными знаменитостями и олигархами, один из которых сделал щедрый подарок аргентинцу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MSN, капитан сборной Аргентины в один из экскурсионных дней побывал в Вантаре –центре спасения и сохранения дикой природы, который основал Анант Амбани.

Бизнесмен в знак благодарности подарил Месси редкие часы, которых в мире существует всего 12 экземпляров.

Фото: Instagram/richardmille

По мнению экспертов, подарок для Лионеля – дорогостоящие часы модели Richard Mille RM 003-V2 – стоят примерно 1,1 млн долларов.

Анант Амбани известен в Индии тем, что является младшим сыном самого богатого человека этой страны – Мукеша Амбани.

Брак Амбани-младшего и Радхики Мерчант стал одним из самых громких событий 2024 года, а также самой дорогой и масштабной свадьбой ХХI века.