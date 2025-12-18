Месси подарили часы стоимостью более миллиона долларов
Фото: Instagram/leomessi
Нападающий и капитан американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси на днях завершил свой трехдневный визит в Индию. В ходе своего путешествия футболист встречался с местными знаменитостями и олигархами, один из которых сделал щедрый подарок аргентинцу, сообщает Zakon.kz.
Как пишет MSN, капитан сборной Аргентины в один из экскурсионных дней побывал в Вантаре –центре спасения и сохранения дикой природы, который основал Анант Амбани.
Бизнесмен в знак благодарности подарил Месси редкие часы, которых в мире существует всего 12 экземпляров.
Фото: Instagram/richardmille
По мнению экспертов, подарок для Лионеля – дорогостоящие часы модели Richard Mille RM 003-V2 – стоят примерно 1,1 млн долларов.
Анант Амбани известен в Индии тем, что является младшим сыном самого богатого человека этой страны – Мукеша Амбани.
Брак Амбани-младшего и Радхики Мерчант стал одним из самых громких событий 2024 года, а также самой дорогой и масштабной свадьбой ХХI века.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript