Свадьба легендарной теннисистки и актера затянулась на пять дней

45-летняя теннисистка Винус Уильямс и 37-летний датский актер Андреа Прети на днях завершили свадебные торжества, которые состояли из двух частей. Звездная пара на мероприятие выделила пять суток, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка и актер познакомились в 2024 году во время Недели моды в Милане. Для теннисистки тот период был очень тяжелым, ей поставили диагноз аденомиома.

В это время Винус встретила Андреа. Узнав о ее диагнозе, он предложил услуги знакомого врача в Италии. Вскоре Уильямс сделали операцию и она пошла на поправку.

После этого пара не расставалась и 31 января 2025 года пара обручилась в Тоскане.

Фото: Instagram/venuswilliams

Первая свадьба Уильямс и Прети прошла 18 сентября на итальянском острове Искья.

"У нас не хватило времени на оформление документов, так как я иностранка, это может занять около восьми месяцев. Поэтому решили сыграть вторую свадьбу". Винус Уильямс

Вторая свадьба состоялась в американском Палм-Бич и продлилась пять дней.

"Начали в понедельник, а моя сестра Серена подарила нам прекрасную яхту. Она же организовала весь этот праздник, с участием 10-12 наших самых близких родственников и друзей, Мы пели, танцевали, сплетничали и просто наслаждались обществом друг друга". Винус Уильямс

За пять дней торжества Уильямс-старшая сменила 10 платьев.

Несмотря на эти приятные хлопоты, семикратная чемпионка турниров "Большого шлема" в одиночном разряде вскоре хочет начать свой 33-й сезон подряд в WTA-туре.

Теннисистка планирует принять участие в соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия), которые пройдут с 5 по 11 января.

Тем временем на прошлой неделе казахстанка Елена Рыбакина вошла в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок мира.