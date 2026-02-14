#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
496
588.01
6.42
Спорт

Абиба Абужакынова попросила не критиковать участников зимней Олимпиады

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2026 06:59 Фото: Instagram/abiba48
12 февраля лучшая дзюдоистка мира по итогам 2025 года Абиба Абужакынова обратилась с просьбой поддержать казахстанских участников Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

"Обращение Абибы болельщикам из Казахстана", последовало после участившихся в соцсетях обвинений отечественных олимпийцев в туризме. И, если поначалу казахстанским спортсменам сопереживали из-за блеклой формы, то позже терпение болельщиков сошло на нет. Поэтому на их защиту встала спортсменка, прошедшая через все испытания Олимпийских игр.

Со слов лидера женской сборной по дзюдо, главный источник вдохновения и силы для любого спортсмена – это поддержка соотечественников. Как участница Олимпийских игр в Париже она отмечает на своей странице в Instagram, что Олимпиада – это вершина спорта, где выступают только сильнейшие.

"Сегодня наши спортсмены защищают честь страны в Италии, и вместо критики давайте поддержим их. Каждое сказанное в их адрес замечание напрямую влияет на их психологическое состояние. У них нет других болельщиков, кроме вас", – отметила Абужакынова.

Фото: Сали Сабиров

Абиба убеждена, что впереди достаточно времени для демонстрации реальных результатов и призвала казахстанцев не осуждать наших спортсменов, а поддержать их.


В разрезе регионов казахстанские олимпийцы представлены следующим образом:

  • Алматы – 6 спортсменов в 4 видах;
  • Акмолинская область – 6 спортсменов в 2 видах;
  • Восточно-Казахстанская область и Шымкент по 4 спортсмена в 1 виде;
  • Астана – 4 спортсмена в 3 видах;
  • Алматинская область – 4 спортсмена в 2 видах;
  • Павлодарская область – 3 спортсмена в 3 видах;
  • Костанайская область – 2 спортсмена в 1 виде;
  • Северо-Казахстанская, Карагандинская и Абайская области по 1 спортсмену в 1 виде.

Средний возраст спортсменов составляет 25 лет. Самый молодой – Асан Асылхан. Ему 16 лет и он представляет фристайл-акробатику. Асан – воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 по зимним видам спорта Шымкента.

Фото: Instagram/kanat_sakenov

Самый возрастной спортсмен – Абзал Ажгалиев из Астаны. Ему 33 года, вид спорта – шорт-трек.

Абзал Ажгалиев, фото: Instagram/abzal_azhgaliyev

Вера Абибы в коллег по Олимпийским играм и публичный призыв к болельщикам возымели место. Так, Шайдоров буквально компенсировал ожидания казахстанцев, завоевав сразу золотую медаль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля
07:13, Сегодня
Галышева и еще 16 казахстанцев выступят на Олимпиаде 14 февраля
Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпиады в Париже
21:01, 27 июля 2024
Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпиады в Париже
Азиада-2022: Абиба Абужакынова прошла в полуфинал по дзюдо
11:32, 24 сентября 2023
Азиада-2022: Абиба Абужакынова прошла в полуфинал по дзюдо
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
07:42, Сегодня
Сборная Канады по хоккею вышла в четвертьфинал Олимпиады
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
07:10, Сегодня
Легендарно: в России оценили золотое выступление Михаила Шайдорова на Олимпиаде
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
06:24, Сегодня
Результаты выступлений казахстанских спортсменов в седьмой день Олимпиады-2026
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
06:00, Сегодня
Видео церемонии награждения золотого призёра Олимпиады-2026 Михаила Шайдорова
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: