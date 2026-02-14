Абиба Абужакынова попросила не критиковать участников зимней Олимпиады

12 февраля лучшая дзюдоистка мира по итогам 2025 года Абиба Абужакынова обратилась с просьбой поддержать казахстанских участников Олимпийских игр в Италии, сообщает Zakon.kz.

"Обращение Абибы болельщикам из Казахстана", последовало после участившихся в соцсетях обвинений отечественных олимпийцев в туризме. И, если поначалу казахстанским спортсменам сопереживали из-за блеклой формы, то позже терпение болельщиков сошло на нет. Поэтому на их защиту встала спортсменка, прошедшая через все испытания Олимпийских игр.

Со слов лидера женской сборной по дзюдо, главный источник вдохновения и силы для любого спортсмена – это поддержка соотечественников. Как участница Олимпийских игр в Париже она отмечает на своей странице в Instagram, что Олимпиада – это вершина спорта, где выступают только сильнейшие.

"Сегодня наши спортсмены защищают честь страны в Италии, и вместо критики давайте поддержим их. Каждое сказанное в их адрес замечание напрямую влияет на их психологическое состояние. У них нет других болельщиков, кроме вас", – отметила Абужакынова.

Фото: Сали Сабиров

Абиба убеждена, что впереди достаточно времени для демонстрации реальных результатов и призвала казахстанцев не осуждать наших спортсменов, а поддержать их.





В разрезе регионов казахстанские олимпийцы представлены следующим образом:

Алматы – 6 спортсменов в 4 видах;

Акмолинская область – 6 спортсменов в 2 видах;

Восточно-Казахстанская область и Шымкент по 4 спортсмена в 1 виде;

Астана – 4 спортсмена в 3 видах;

Алматинская область – 4 спортсмена в 2 видах;

Павлодарская область – 3 спортсмена в 3 видах;

Костанайская область – 2 спортсмена в 1 виде;

Северо-Казахстанская, Карагандинская и Абайская области по 1 спортсмену в 1 виде.

Средний возраст спортсменов составляет 25 лет. Самый молодой – Асан Асылхан. Ему 16 лет и он представляет фристайл-акробатику. Асан – воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №8 по зимним видам спорта Шымкента.

Фото: Instagram/kanat_sakenov

Самый возрастной спортсмен – Абзал Ажгалиев из Астаны. Ему 33 года, вид спорта – шорт-трек.

Абзал Ажгалиев, фото: Instagram/abzal_azhgaliyev

Вера Абибы в коллег по Олимпийским играм и публичный призыв к болельщикам возымели место. Так, Шайдоров буквально компенсировал ожидания казахстанцев, завоевав сразу золотую медаль.