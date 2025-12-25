#Казахстан в сравнении
Спорт

Матч чемпионата Казахстана по хоккею завершился тотальным разгромом

Спортсмены, хоккеисты, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 08:55 Фото: Instagram/hcbeibarysatyrau_official
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана атырауский "Бейбарыс" разгромно проиграл карагандинской "Сарыарке", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, встреча завершилась со счетом 0:8.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Кирилл Пономарёв, Сергей Барбашев, Руслан Дёмин, Артём Лихотников, Александр Борисевич, Егор Смолянинов, Егор Кузьменко и Евгений Королинский.

Так, "Сарыарка" после 36 матчей набрала 57 очков и возглавила турнирную таблицу, тогда как "Бейбарыс" с 35 очками располагается на шестом месте.

"Сарыарка" (Караганда) – "Бейбарыс" (Атырау) 8:0 (1:0, 5:0, 2:0).

Ранее сообщалось, что "Барыс" после триумфа над "Динамо" проиграл челябинскому "Трактору".

Аксинья Титова
