"Актобе" завершил матч чемпионата Казахстана по хоккею
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана "Актобе" обыграл кокшетауский "Арлан", сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, поединок завершился со счетом 2:1.
В составе победителей шайбы на свой счет записали Серик Аргымбаев и Даниил Надейкин. У "Арлана" отличился Александр Гопиенко.
Таким образом, "Арлан" идет на пятом месте с 15 очками, "Актобе" занимает девятую строчку, имея в активе 5 баллов.
"Арлан" (Кокшетау) – ХК "Актобе" (Актобе) 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
- 0:1 - Аргымбаев (Киселёв) – 06:01
- 0:2 - Надейкин (Мозжерин) – 35:08
- 1:2 - Гопиенко (Санников, Борисов) – 48:10
Ранее "Барыс" поместил нападающего из России в список отказов.
