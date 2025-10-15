#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Спорт

"Актобе" завершил матч чемпионата Казахстана по хоккею

Хоккей, спортсмены, лед, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 05:59 Фото: Instagram/hkaqtobe_official
В гостевом матче в рамках регулярного чемпионата Казахстана "Актобе" обыграл кокшетауский "Арлан", сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, поединок завершился со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы на свой счет записали Серик Аргымбаев и Даниил Надейкин. У "Арлана" отличился Александр Гопиенко.

Таким образом, "Арлан" идет на пятом месте с 15 очками, "Актобе" занимает девятую строчку, имея в активе 5 баллов.

"Арлан" (Кокшетау) – ХК "Актобе" (Актобе) 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

  • 0:1 - Аргымбаев (Киселёв) – 06:01
  • 0:2 - Надейкин (Мозжерин) – 35:08
  • 1:2 - Гопиенко (Санников, Борисов) – 48:10

Ранее "Барыс" поместил нападающего из России в список отказов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Актобе" одолел "Астану" в центральном матче 24 тура чемпионата Казахстана
23:33, 30 сентября 2023
"Актобе" одолел "Астану" в центральном матче 24 тура чемпионата Казахстана
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
21:44, 16 мая 2024
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Казахстан с поражения стартовал на женском чемпионате Азии по хоккею
06:20, 03 ноября 2024
Казахстан с поражения стартовал на женском чемпионате Азии по хоккею
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: