#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Спорт

Казахстанский хоккеист прославился в матче европейского чемпионата

Казахстанский нападающий Андрей Буяльский, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 05:40 Фото: Instagram/buyalskiyandrey
"Полония Бытом", за которую выступает казахстанский нападающий Андрей Буяльский, уступила "Ястшембе" в овертайме со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата Польской хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанский форвард Андрей Буяльский отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне на счету казахстанца 39 (16+23) баллов.

Прошедший сезон 25-летний форвард начал в "Барысе", затем перешел в "Сарыарку", а завершил чемпионат в ташкентском "Хумо". В текущем межсезонье Буяльский стал игроком клуба "Полония Бытом" (Польша).

Буяльский выступал в NCAA и в Континентальной хоккейной лиге, а также защищал цвета сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира (U-20).

Ранее сообщалось, что ЦСКА вырвал победу у "Барыса" за полторы минуты до сирены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанский хоккеист прославился в Канаде
08:54, 27 октября 2025
Казахстанский хоккеист прославился в Канаде
"Барыс" опять проиграл "Сибири" в чемпионате КХЛ
21:34, 23 сентября 2023
"Барыс" опять проиграл "Сибири" в чемпионате КХЛ
Ближайший соперник "Барыса" выдал супердраматичный камбэк в матче КХЛ
14:21, 04 декабря 2025
Ближайший соперник "Барыса" выдал супердраматичный камбэк в матче КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: