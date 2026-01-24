Казахстанский хоккеист прославился в матче европейского чемпионата

"Полония Бытом", за которую выступает казахстанский нападающий Андрей Буяльский, уступила "Ястшембе" в овертайме со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата Польской хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанский форвард Андрей Буяльский отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне на счету казахстанца 39 (16+23) баллов.

Прошедший сезон 25-летний форвард начал в "Барысе", затем перешел в "Сарыарку", а завершил чемпионат в ташкентском "Хумо". В текущем межсезонье Буяльский стал игроком клуба "Полония Бытом" (Польша).

Буяльский выступал в NCAA и в Континентальной хоккейной лиге, а также защищал цвета сборной Казахстана на молодежном чемпионате мира (U-20).

