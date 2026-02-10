#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Спорт

Швейцарец Алльмен завоевал уже вторую золотую медаль на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026 Два Золота, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 11:40 Фото: Instagram/franjo_v_allmen
На проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх в Италии появился первый спортсмен, который сумел выиграть к этому часу две медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Этим атлетом стал 24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, который первым из всех участников завоевал две золотые медали на текущих Олимпийских играх.

7 февраля он поднялся на высший подиум финала Олимпиады-2026 в скоростном спуске с результатом 1.51,61.

Фото: Instagram/franjo_v_allmen

А накануне Франьо в дуэте с Танги Нефом одержал победу в командной комбинации (слалом).

Здесь нужно подчеркнуть, что фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года в скоростном спуске и слаломе. А медали в Италии – это дебютные олимпийские призы в его карьере.

Благодаря двум золотым наградам Франьо сборная Швейцарии сейчас находится на второй строчке медального зачета.

Наряду с Олимпийскими играми также плавно течет чемпионат Италии по футболу, где к чемпионству рвется миланский "Интер".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстан завоевал первое "золото" на зимних Играх "Дети Азии-2023"
15:05, 28 февраля 2023
Казахстан завоевал первое "золото" на зимних Играх "Дети Азии-2023"
Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле
11:02, 22 апреля 2024
Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле
С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026
12:55, 05 февраля 2026
С какими неприятностями столкнулись атлеты на старте зимней Олимпиады-2026
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: