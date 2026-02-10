Швейцарец Алльмен завоевал уже вторую золотую медаль на Олимпиаде-2026

На проходящих в эти дни зимних Олимпийских играх в Италии появился первый спортсмен, который сумел выиграть к этому часу две медали высшей пробы, сообщает Zakon.kz.

Этим атлетом стал 24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, который первым из всех участников завоевал две золотые медали на текущих Олимпийских играх.

7 февраля он поднялся на высший подиум финала Олимпиады-2026 в скоростном спуске с результатом 1.51,61.

Фото: Instagram/franjo_v_allmen

А накануне Франьо в дуэте с Танги Нефом одержал победу в командной комбинации (слалом).

Здесь нужно подчеркнуть, что фон Алльмен является двукратным чемпионом мира 2025 года в скоростном спуске и слаломе. А медали в Италии – это дебютные олимпийские призы в его карьере.

Благодаря двум золотым наградам Франьо сборная Швейцарии сейчас находится на второй строчке медального зачета.

