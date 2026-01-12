"Барыс" вновь разочаровал фанатов в выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Стартовый отрезок прошел с преимуществом гостей, которые один раз даже поиграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. "Автомобилист" при этом бросил в створ чужих ворот всего три раза. Но это не помешало хозяевам открыть счет на экваторе поединка – Стефан Да Коста поймал Бояркина на перемещении.

"Барыс" ответил результативным добиванием в исполнении Тайса Томпсона после броска Джейка Масси от синей линии. Заключительная треть прошла без взятий ворот. А в овертайме победу "Автомобилисту" принес точный бросок Ярослава Бусыгина.

"Автомобилист" – "Барыс" 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0):

1:0 – 30:01 – Да Коста (Голышев, Буше)

1:1 – 36:46 – Томпсон (Масси, Веккьоне)

2:1 – 62:32 – Бусыгин (Да Коста, Горбунов)

Вратари: Аликин – Бояркин.

15 января подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду "Нефтехимик".



Ранее сообщалось, что в первом матче 2026 года "Барыс" гостил у "Торпедо".