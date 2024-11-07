"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Явным фаворитом встречи, по мнению букмекеров и специалистов, был российский коллектив.
Первый период остался за хозяевами, отличился Никита Сетдиков, во втором ничего не изменилось, а в третьем гости выровняли положение и вырвали победу – 1:3.
"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3):
- 1:0 – 18:57 Сетдиков (Савицкий, Камалов). В равенстве;
- 1:1 – 46:20 Трямкин (Обидин, Хрипунов). В равенстве;
- 1:2 – 53:38 Лайпсик (Да Коста). В большинстве;
- 1:3 – 58:31 Да Коста (Осипов, Мэйсек). В равенстве.
Вратари: Шутов – Галкин.
Штраф: 16:8 (4:0, 4:6, 8:2).
11 сентября "Барыс" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".
Ранее, 5 ноября, команда Галыма Мамбеталиева заработала один балл в поединке с трехкратным обладателем Кубка Гагарина – "Ак Барсом" (1:2 Б).
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