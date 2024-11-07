"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Явным фаворитом встречи, по мнению букмекеров и специалистов, был российский коллектив.

Первый период остался за хозяевами, отличился Никита Сетдиков, во втором ничего не изменилось, а в третьем гости выровняли положение и вырвали победу – 1:3.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3):

1:0 – 18:57 Сетдиков (Савицкий, Камалов). В равенстве;

1:1 – 46:20 Трямкин (Обидин, Хрипунов). В равенстве;

1:2 – 53:38 Лайпсик (Да Коста). В большинстве;

1:3 – 58:31 Да Коста (Осипов, Мэйсек). В равенстве.

Вратари: Шутов – Галкин.

Штраф: 16:8 (4:0, 4:6, 8:2).

11 сентября "Барыс" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

Ранее, 5 ноября, команда Галыма Мамбеталиева заработала один балл в поединке с трехкратным обладателем Кубка Гагарина – "Ак Барсом" (1:2 Б).