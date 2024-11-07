Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче КХЛ

хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 21:52 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с екатеринбургским "Автомобилистом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Явным фаворитом встречи, по мнению букмекеров и специалистов, был российский коллектив.

Первый период остался за хозяевами, отличился Никита Сетдиков, во втором ничего не изменилось, а в третьем гости выровняли положение и вырвали победу – 1:3.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3):

  • 1:0 – 18:57 Сетдиков (Савицкий, Камалов). В равенстве;
  • 1:1 – 46:20 Трямкин (Обидин, Хрипунов). В равенстве;
  • 1:2 – 53:38 Лайпсик (Да Коста). В большинстве;
  • 1:3 – 58:31 Да Коста (Осипов, Мэйсек). В равенстве.

Вратари: Шутов – Галкин.

Штраф: 16:8 (4:0, 4:6, 8:2).

11 сентября "Барыс" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

Ранее, 5 ноября, команда Галыма Мамбеталиева заработала один балл в поединке с трехкратным обладателем Кубка Гагарина – "Ак Барсом" (1:2 Б).

Читайте также

Футбол Самый дорогой молодой игрок
17-летний Ямаль возглавил рейтинг дорогостоящих молодых футболистов мира
Футбол Комент тренера
Рулевой "Астаны" высказался о двух важных поединках
Елена Беляева
Россия Барыс Астана КХЛ Казахстан 2024 год Хоккей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
В Алматы для пробивки улицы Муканова принудительно изымут земельные участки и недвижимость
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: