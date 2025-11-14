#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
524.32
609.05
6.52
Спорт

Мбаппе забил 400-й гол в карьере быстрее, чем Роналду

Футболист &quot;Реала&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 05:20 Фото: Instagram/k.mbappe
14 ноября нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 400 голов за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Как передает TSN, 26-летний футболист добрался до знакового рубежа в поединке отбора ЧМ-2026 против сборной Украины, в котором оформил дубль.

Чтобы преодолеть показатель в 400 голов, форварду потребовалось всего 535 матчей – меньше, чем Криштиану Роналду (653), Роберту Левандовски (643) и Гарри Кейну (631), но чуть больше, чем Лионелю Месси (525).

Килиан Мбаппе дебютировал за сборную Франции в 2017 году, на его счету 55 точных ударов в 94 играх за "трехцветных". На клубном уровне, прежде чем переехать в Мадрид, игрок выступал на родине за "Монако" и "ПСЖ".

Ранее Роналду назвал себя умным футболистом перед матчем против Ирландии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Роналду забил 911-й гол в карьере
08:35, 23 ноября 2024
Роналду забил 911-й гол в карьере
Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере
04:20, 17 сентября 2025
Мбаппе оформил 50-й гол за "Реал" в своей карьере
Мбаппе не вызвали в сборную Франции после скандала с изнасилованием
08:13, 08 ноября 2024
Мбаппе не вызвали в сборную Франции после скандала с изнасилованием
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: