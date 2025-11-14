Мбаппе забил 400-й гол в карьере быстрее, чем Роналду

14 ноября нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 400 голов за карьеру, сообщает Zakon.kz.

Как передает TSN, 26-летний футболист добрался до знакового рубежа в поединке отбора ЧМ-2026 против сборной Украины, в котором оформил дубль.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé scores his 400th career goal.



Only 26 years of age. Congrats, @KMbappe 🔥 pic.twitter.com/swtNAKMAII — Madrid Zone (@theMadridZone) November 13, 2025

Чтобы преодолеть показатель в 400 голов, форварду потребовалось всего 535 матчей – меньше, чем Криштиану Роналду (653), Роберту Левандовски (643) и Гарри Кейну (631), но чуть больше, чем Лионелю Месси (525).

Килиан Мбаппе дебютировал за сборную Франции в 2017 году, на его счету 55 точных ударов в 94 играх за "трехцветных". На клубном уровне, прежде чем переехать в Мадрид, игрок выступал на родине за "Монако" и "ПСЖ".

