Звезда "Кайрата" расстался с холостяцкой жизнью
Фото: Instagram/f.c.kairat
27 декабря защитник алматинского футбольного клуба "Кайрат" и молодежной сборной Казахстана Александр Мрынский вступил в официальный брак, сообщает Zakon.kz.
Избранницей 21-летнего ведущего игрока, чемпиона Казахстана стала девушка по имени Ангелина. Молодая пара уже официально заключила брак.
Все близкие желают молодой семье крепкой любви, взаимопонимания, гармонии и долгой счастливой совместной жизни.
Александр в этом сезоне прекрасно проявил себя на всех фронтах, где выступал "Кайрат", добившись второго "золота" подряд в КПЛ.
Стоимость защитника на футбольном рынке ныне составляет 400 тысяч евро. За четыре года выступлений в основной алматинской дружине Мрынский забил в ворота соперников 12 голов.
Это уже вторая радостная новость в составе "Кайрата" за последние три месяца, 21 сентября женился защитник "желто-черных" и сборной Казахстана Дамир Касабулат.
