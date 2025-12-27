#Казахстан в сравнении
Спорт

Звезда "Кайрата" расстался с холостяцкой жизнью

Футбол Женитьба Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 18:06 Фото: Instagram/f.c.kairat
27 декабря защитник алматинского футбольного клуба "Кайрат" и молодежной сборной Казахстана Александр Мрынский вступил в официальный брак, сообщает Zakon.kz.

Избранницей 21-летнего ведущего игрока, чемпиона Казахстана стала девушка по имени Ангелина. Молодая пара уже официально заключила брак.

Все близкие желают молодой семье крепкой любви, взаимопонимания, гармонии и долгой счастливой совместной жизни.

Александр в этом сезоне прекрасно проявил себя на всех фронтах, где выступал "Кайрат", добившись второго "золота" подряд в КПЛ.

Стоимость защитника на футбольном рынке ныне составляет 400 тысяч евро. За четыре года выступлений в основной алматинской дружине Мрынский забил в ворота соперников 12 голов.

Это уже вторая радостная новость в составе "Кайрата" за последние три месяца, 21 сентября женился защитник "желто-черных" и сборной Казахстана Дамир Касабулат.

