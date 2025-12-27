"Не понимаю этот вид спорта": Бублик заявил, что не смотрит женский теннис

Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-я ракетка мира) рассказал, почему не смотрит женский теннис, сообщает Zakon.kz.

Об этом Александр заявил в интервью порталу Sports.ru.

Спортсмена спросили, смотрит ли он теннис в свободное время.

"Могу посмотреть качественные матчи, финалы "Шлемов". Или своих друзей-товарищей. Например, Карена, Шелтона, Даню (Даниил Медведев). Да вообще всех наших. Могу Тиафо – особенно если он играет в Америке. Еще в раздевалке все одновременно включают один и тот же матч, когда 6/6 в третьем", – сказал Бублик.

Когда его спросили "о просмотре качественных матчей в женском теннисе", он ответил неоднозначно:

"Не смотрю. Мне нечего там смотреть. Я не понимаю этот вид спорта, мне неинтересно", – сказал спортсмен.

В 2025 году Александр Бублик выиграл четыре титула на уровне АТР и обновил свой личный рекорд в рейтинге АТР (11 место).

