"Что скажешь?": Куат Хамитов снова вспомнил о Сабине Алтынбековой
Амбициозными планами Хамитов поделился с аудиторией 8 октября 2025 года на странице в Instagram.
"Весной 2026 года я планирую снять свой первый фильм. Сценарий написал сам, актеров подбираю лично и полностью беру на себя финансовую сторону проекта. Этот фильм для меня не просто дебют. Я хочу, чтобы он стал новым дыханием в казахстанской кинематографии".Куат Хамитов
Также есть дополнение к его посту:
"Девушки, если я вам написал, значит, я вас рассматриваю на роль".
Пользователи Казнета живо откликнулись на это заявление и отправились в раздел комментариев.
Так, одна из подписчиц Хамитова предложила пригласить на съемки волейболистку Сабину Алтынбекову. Боец живо откликнулся на эту затею.
"Хорошая идея! Что скажешь?" – ответил Хамитов и отметил Алтынбекову под публикацией.
Пока же Алтынбекова хранит молчание. И по всей видимости, никак не отреагирует на подобные высказывания.
Комментаторы не просто так упомянули фамилию волейболистки. Хамитов несколько лет назад неоднократно высказывался о своей симпатии к Алтынбековой.
