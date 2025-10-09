"Что скажешь?": Куат Хамитов снова вспомнил о Сабине Алтынбековой

Казахстанский профессиональный боец смешанных единоборств Куат Хамитов вновь сумел удивить. На этот раз он уверенно заявил, что снимет свой первый фильм в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Амбициозными планами Хамитов поделился с аудиторией 8 октября 2025 года на странице в Instagram.

"Весной 2026 года я планирую снять свой первый фильм. Сценарий написал сам, актеров подбираю лично и полностью беру на себя финансовую сторону проекта. Этот фильм для меня не просто дебют. Я хочу, чтобы он стал новым дыханием в казахстанской кинематографии". Куат Хамитов

Также есть дополнение к его посту:

"Девушки, если я вам написал, значит, я вас рассматриваю на роль".

Пользователи Казнета живо откликнулись на это заявление и отправились в раздел комментариев.

Так, одна из подписчиц Хамитова предложила пригласить на съемки волейболистку Сабину Алтынбекову. Боец живо откликнулся на эту затею.

"Хорошая идея! Что скажешь?" – ответил Хамитов и отметил Алтынбекову под публикацией.

Пока же Алтынбекова хранит молчание. И по всей видимости, никак не отреагирует на подобные высказывания.

Комментаторы не просто так упомянули фамилию волейболистки. Хамитов несколько лет назад неоднократно высказывался о своей симпатии к Алтынбековой.

