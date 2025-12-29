Карлсен и Горячкина стали чемпионами мира по быстрым шахматам в Дохе

В ночь на 29 декабря в Дохе (Катар) завершился чемпионат мира 2025 года по рапиду. В соревнованиях как в открытой категории, так и среди женщин были определены победители, сообщает Zakon.kz.

Состязания продлились три дня, где чемпионами стали Магнус Карлсен (Норвегия) и Александра Горячкина (Россия).

Всего в турнире участвовали 247 участников в Открытой категории и 141 шахматистка в женской части. Было сыграно 13 туров у мужчин и 11 у женщин.

Для короля мировых шахмат Карлсена это шестой чемпионский титул в рапиде.

"Это был большой состав участников с множеством сильных игроков. Мое серьезное преимущество заключается в том, что, выступая здесь, я борюсь за первое место, в то время как большинство других игроков думают о получении хорошего приза, возможно, даже медали. Это дает мне огромное психологическое преимущество. Мне удалось обыграть всех, кто не входит в число лучших игроков, и я очень этому рад. В целом, за исключением ужасного начала второго дня, все остальное было для меня действительно хорошо". Магнус Карлсен

Что касается представителей сборной Казахстана, то наши спортсмены особо ничем не прославились. В женском турнире наивысшие результаты показали Меруерт Камалиденова (44-е место) и Лия Курмангалиева (46-е).

В мужских баталиях Ринат Джумабаев оказался на 54-й позиции, а Казыбек Ногербек стоит на одну ступеньку ниже.

Но надеемся, что наши соотечественники проявят себя в ближайшие два дня на ЧМ-2025 по блицу.

А на днях были названы победители республиканской спортивной премии "Үздік – 2025".