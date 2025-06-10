Финалист Лиги чемпионов УЕФА-2025 назначил нового главного тренера

Один из популярных футбольных клубов Италии, миланский "Интер" определился с новым наставником на будущий сезон. "Черно-синих" возглавил румынский специалист Кристиан Киву, сообщает Zakon.kz.

Поздно вечером 9 июня "нерадзурри" объявили о приглашении своего экс-защитника на пост главного тренера. Контракт с 44-летним Киву подписан до 2027 года.

Румынский специалист пришел на замену Симоне Индзаги, который недавно возглавил саудовский "Аль-Хилаль".

Последние несколько месяцев Киву работал с другим итальянским коллективом – "Пармой", где его подопечные одержали три победы, семь раз сыграли вничью и в трех матчах потерпели поражения.

Благодаря этим результатам "крестоносцы" в турнирной таблице Серии А поднялись с 18-го на 16-е место

Первой проверкой Киву будет КЧМ-2025 в США, где его команда находится в статусе одного из фаворитов.