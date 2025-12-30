#Казахстан в сравнении
Спорт

Боксерша Аида Абикеева победила со сломанной рукой

Боксерши Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 07:00 Фото: Instagram/abikeevaaida
Казахстанская боксерша Аида Абикеева одержала победу на чемпионате Азии, несмотря на серьезную травму, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал ее тренер Ислам Абдираимов в документальном фильме "Ласточка шахтерского города". Фильм вышел 27 декабря и посвящен карагандинской спортсменке.

По словам наставника, за неделю до отборочных соревнований Аида сломала руку. Однако даже в таком состоянии она вышла на ринг и сумела победить.

"На восстановление после травмы у спортсменки был всего месяц", – поделился воспоминаниями Абдраимов.

Несмотря на повреждение, Абикеева отправилась в середине декабря на чемпионат Азии в Таиланд. Там она оказалась лучшей в весовой категории до 63 кг, победив в финале Ха Лин из Вьетнама. Казахстанка была признана победительницей решением судей.

Футбольный клуб "Астана" остался без одного игрока к Новому году.

