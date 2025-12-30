Для ФК "Астана" нашли инвестора – глава Минтуризма и спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 30 декабря 2025 года рассказал о ходе приватизации футбольного клуба "Астана", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, "Астана" – это клуб с определенной историей.

"Уже достиг определенных высот. Все время финансировался из единого оператора Sport Qory. Но мы планируем тоже коммерциализацию данного клуба, так как у него есть и международное признание. Я думаю, что с инвесторами проблем не будет. На данный момент вопрос прорабатывается, после нового года детальный ответ предоставим о том, какой из инвесторов будет приобретать данный ФК. Мы активно работаем, инвестор уже есть. Просто данный момент до окончания процедур озвучить не могу, но инвестор уже есть", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Он подчеркнул, что на сегодня пять футбольных клубов уже коммерциализированы, по остальным семи клубам – в процессе.

19 ноября 2025 года аким Актюбинской области Асхат Шахаров прокомментировал информацию о том, что новым владельцем ФК "Актобе" стал основатель компании Qazaq Stroy Нурлан Артыкбаев.