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Спорт

Глава Минтуризма и спорта о форме спортсменов на Азиаду: Спонсоры не хотят, чтобы их имена озвучивали

Спорт, Азиада, спортивная форма , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:32 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на пресс-конференции в правительстве 14 января 2025 года объяснил, почему форму для спортсменов, участвующих в зимних Азиатских играх в Китае, покупают спонсоры, и гарантируют ли они качество, сообщает Zakon.kz.

Ербол Мырзабосынов заверил журналистов в том, что форма сшита согласно стандартам и с учетом погодных условий, которые будут в городах Харбин и Ябули КНР с 7 по 14 февраля 2025 года.

"Спортсмены хорошо оценили ее качество. Спонсоры сшили за свой счет и подарили спортсменам. То есть расходов из бюджета на форму не было. Здесь экономится государственный бюджет. Спонсоры изъявляют желание на сегодняшний день, тем более в сравнении с Олимпийскими играми в Азиатских играх небольшое количество спортсменов. В этой связи спонсоры изъявили желание оказать спортсменам данную помощь. Со своей стороны я так скажу, что им привилегий со спорта нет. Какие могут быть привилегии? Просто они оказывают помощь и не хотят, чтобы их имена озвучивали", – добавил он.

При этом он затруднился ответить на вопрос о том, о каких суммах идет речь.

"Форма согласовывалась с Оргкомитетом, по качеству – высокое. Это оценивала рабочая группа, созданная при министерстве, в которую входят и наши олимпийские чемпионы. Экипировка на открытие шьется – мы не думали, что возникнет вообще вопрос такой, что будет недовольство, что есть спонсоры. Мы решали другие вопросы, в том числе по экономии бюджетных средств и так далее. Здесь есть свои критерии, работа с Оргкомитетом, который также выставляет определенные критерии. Здесь не стоит так, что подарили и езжайте: есть специальный дизайн и материалы, которые прорабатываются, исходя из (условий и требований спорта. – Прим. ред.)", – резюмировал глава Минтуризма и спорта. 

Ранее он сообщил, что эскиз экипировки спортсменов согласовали с организационным комитетом Азиатских игр и были соблюдены международные стандарты, учтены национальные требования. Пошив спортивной формы осуществлен полностью за счет спонсорских средств. В комплект входит 16 наименований.

Азиада, спортсмены, министерство туризма и спорта , фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:32

Скриншот презентации в правительстве

14 января министр туризма и спорта рассказал, кто из спортсменов представит Казахстан на зимних Азиатских играх в Китае.

Мадина Мамырханова
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