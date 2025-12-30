#Казахстан в сравнении
Спорт

После победы на Исламиаде казахстанские шпажисты отправятся на Кубок мира

казахстанцы выступят на этапе Кубка мира, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 23:17 Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет во Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Страну на этом крупном мировом турнире представят следующие спортсмены:

  • Эльмир Алимжанов;
  • Руслан Курбанов;
  • Никита Жулинский;
  • Александр Федотов;
  • Алексей Касаткин;
  • Кирилл Проходов;
  • Кирилл Павлов;
  • Богдан Лукин;
  • Михаил Кузьмин;
  • Георгий Тинников;
  • Ерлик Сертай;
  • Вадим Шарлаимов;
  • Владислава Андреева;
  • Каролина Фомина;
  • Виктория Кайсарова;
  • Ляззат Каримова;
  • София Николайчук;
  • Ульяна Писцова;
  • Наталья Зинякова.

ЭКМ пройдет со 2 по 10 января.

Отметим, что в ноябре фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Два шпажиста из Казахстана вошли в топовый рейтинг на Кубке мира
08:57, 06 января 2025
Два шпажиста из Казахстана вошли в топовый рейтинг на Кубке мира
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
20:05, 24 марта 2024
Казахстан завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию
Юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне
23:36, 19 января 2025
Юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне
