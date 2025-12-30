После победы на Исламиаде казахстанские шпажисты отправятся на Кубок мира
Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет во Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.
Страну на этом крупном мировом турнире представят следующие спортсмены:
- Эльмир Алимжанов;
- Руслан Курбанов;
- Никита Жулинский;
- Александр Федотов;
- Алексей Касаткин;
- Кирилл Проходов;
- Кирилл Павлов;
- Богдан Лукин;
- Михаил Кузьмин;
- Георгий Тинников;
- Ерлик Сертай;
- Вадим Шарлаимов;
- Владислава Андреева;
- Каролина Фомина;
- Виктория Кайсарова;
- Ляззат Каримова;
- София Николайчук;
- Ульяна Писцова;
- Наталья Зинякова.
ЭКМ пройдет со 2 по 10 января.
Отметим, что в ноябре фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии.
