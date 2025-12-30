После победы на Исламиаде казахстанские шпажисты отправятся на Кубок мира

Фото: olympic.kz

Команда Казахстана по фехтованию на шпаге примет участие в этапе Кубка мира, который пройдет во Фуджейре (ОАЭ), сообщает Zakon.kz.

Страну на этом крупном мировом турнире представят следующие спортсмены: Эльмир Алимжанов;

Руслан Курбанов;

Никита Жулинский;

Александр Федотов;

Алексей Касаткин;

Кирилл Проходов;

Кирилл Павлов;

Богдан Лукин;

Михаил Кузьмин;

Георгий Тинников;

Ерлик Сертай;

Вадим Шарлаимов;

Владислава Андреева;

Каролина Фомина;

Виктория Кайсарова;

Ляззат Каримова;

София Николайчук;

Ульяна Писцова;

Наталья Зинякова. ЭКМ пройдет со 2 по 10 января. Отметим, что в ноябре фехтовальщики сборной Казахстана завоевали "золото" Исламиады-2025 в Саудовской Аравии.

