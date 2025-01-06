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Спорт

Два шпажиста из Казахстана вошли в топовый рейтинг на Кубке мира

Два шпажиста из Казахстана вошли в топовый рейтинг на Кубке мира, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 08:57 Фото: НОК РК
Представители юниорской команды Казахстана по фехтованию на шпаге успешно выступили на этапе Кубка мира в Базеле (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

До четвертьфинала соревнований дошли Богдан Лукин и Кирилл Проходов.

В этом раунде Лукин уступил Оле Петерсону из Германии, а Проходов потерпел поражение от Тристана Люминье (Великобритания).

В итоге Кирилл Проходов стал пятым, а Богдан Лукин завершил выступление на восьмой строчке. Георгий Тинников финишировал 12-м, Нуржан Абжанов – 129-м, Алексей Касаткин – 144-м.

Ранее казахстанка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ.

Аксинья Титова
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