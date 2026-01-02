#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Овечкин подрался во время матча НХЛ в Оттаве

Хоккеист Овечкин на льду, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 15:46 Фото: mk.ru
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин стал участником драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Оттавы Сенаторс". Инцидент привлек внимание любителей хоккея в разных странах, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде защитник "Сенаторс" Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из "Вашингтона", в результате чего форвард врезался в борт, передает информационный портал "РИА Новости".

Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков "Оттавы", а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон.

Примечательно, что у Овечкина вышла отдельная стычка с Амадио.​ Зуб получил двойной малый штраф, Строум был удален на две минуты, а Протасу после оказания медпомощи удалось вернуться на лед.​

Матч в Оттаве завершился победой хозяев со счетом 4:3. Овечкин очков не набрал.

В декабре Zakon.kz писал о том, что Овечкина назвали самым популярным хоккеистом у американских болельщиков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Денис Брагин
Денис Брагин
Читайте также
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
09:32, 22 марта 2023
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ
04:24, 30 декабря 2024
Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ
Овечкин признан лидером сезона НХЛ по средней результативности
10:50, 05 января 2025
Овечкин признан лидером сезона НХЛ по средней результативности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: