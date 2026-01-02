Овечкин подрался во время матча НХЛ в Оттаве

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин стал участником драки в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Оттавы Сенаторс". Инцидент привлек внимание любителей хоккея в разных странах, сообщает Zakon.kz.

В первом периоде защитник "Сенаторс" Артем Зуб грубо сыграл против Алексея Протаса из "Вашингтона", в результате чего форвард врезался в борт, передает информационный портал "РИА Новости".

Овечкин и Дилан Строум сразу же набросились на игроков "Оттавы", а от Зуба капитана оттаскивали Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон.

Примечательно, что у Овечкина вышла отдельная стычка с Амадио.​ Зуб получил двойной малый штраф, Строум был удален на две минуты, а Протасу после оказания медпомощи удалось вернуться на лед.​

Матч в Оттаве завершился победой хозяев со счетом 4:3. Овечкин очков не набрал.

В декабре Zakon.kz писал о том, что Овечкина назвали самым популярным хоккеистом у американских болельщиков.