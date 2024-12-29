Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ

В ночь на 30 декабря российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Zakon.kz.

На этот раз от мощного напора Овечкина пострадал "Детройт Ред Уингз".

OVECHKIN IS SO BACK



He's 25 GOALS AWAY from passing Gretzky with career goal 8⃣7⃣0⃣ pic.twitter.com/qLzcM8Jb23 — Gino Hard (@GinoHard_) December 29, 2024

Таким образом Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретецки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеистов разделяют 24 гола. В активе Овечкина 870 голов, рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

Для Овечкина это второй матч после травмы, из-за которой он не играл с 19 ноября. Накануне, 39-летний нападающий отличился в гостевой игре с "Торонто", завершившейся победой "Вашингтона" со счетом 5:2.