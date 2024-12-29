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Спорт

Овечкин забил 870-й гол в карьере НХЛ

Хоккей, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 04:24 Фото: Instagram/nhl
В ночь на 30 декабря российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Zakon.kz.

На этот раз от мощного напора Овечкина пострадал "Детройт Ред Уингз".

Таким образом Овечкин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретецки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеистов разделяют 24 гола. В активе Овечкина 870 голов, рекорд Гретцки составляет 894 шайбы.

Для Овечкина это второй матч после травмы, из-за которой он не играл с 19 ноября. Накануне, 39-летний нападающий отличился в гостевой игре с "Торонто", завершившейся победой "Вашингтона" со счетом 5:2.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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