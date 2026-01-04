#Казахстан в сравнении
Спорт

Овечкину выбили зуб и разбили лицо в матче НХЛ

Александр Овечкин, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 17:22 Фото: скриншот видео
Александр Овечкин получил травму лица и выбитый зуб в матче против "Чикаго", а его "Вашингтон" проиграл аутсайдеру, сообщает Zakon.kz.

Александр Овечкин столкнулся с защитником Луи Кревье в начале третьего периода, упал на лед и получил серьезный удар: российский капитан сломал зуб и получил травму лица. При этом соперник не был удален.

Матч для "Вашингтона" сложился неудачно: команда Спенсера Карбери проиграла "Чикаго" 2:3 по буллитам, а Овечкин продлил безголевую серию до четырех игр. За последние 13 встреч ветеран НХЛ забил всего одну шайбу.

Игра началась с быстрого гола гостей – уже через 73 секунды Райан Донато открыл счет с участием Ильи Михеева. Хозяевам удалось отыграться усилиями Дилана Строума, но после перерыва "Блэкхокс" вновь вышел вперед, реализовав большинство – гол на счету Теуво Терявяйнена.

Счет сравнял Райан Леонард на 52-й минуте, но в овертайме и серии буллитов сильнее оказались гости. Для "Вашингтона" это седьмое поражение в десяти последних матчах, а Овечкин продолжает переживать непростую серию в карьере с еще одним выбитым зубом.

Ранее Овечкин подрался во время матча НХЛ в Оттаве.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
