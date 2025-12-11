#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Спорт

Овечкин назван самым популярных хоккеистом у американских болельщиков

Хоккей Популярный Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:06 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский форвард и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hockey Reference, такой вывод был сделан после анализа страницы ведущих хоккеистов на официальном сайте лиги по количеству посещений фанатами.

И здесь 40-летний россиянин занял первое место по популярности у болельщиков практически каждого из штатов США и в большинстве провинций Канады.

Фото: Instagram/capitals

Конечно же, фанатская аудитория "Ови" в первую очередь полна на его Родине, где он считается самым лучшим и легендарным спортсменом.

Что касаемо его нынешних дел в НХЛ, то он сейчас "тащит" свою команду в попытке показать достойный результат в предстоящих играх Кубка Стэнли.

И пока у "Кэпиталз" и его лидера все неплохо получается. Александр набрал 29 (14+15) очков после 30 матчей текущего сезона, а сам клуб лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Александр Овечкин с семьей прилетел в Россию
03:59, 26 мая 2025
Александр Овечкин с семьей прилетел в Россию
Популярный хоккеист сравнил Александра Овечкина с Роналду
05:15, 19 февраля 2025
Популярный хоккеист сравнил Александра Овечкина с Роналду
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
09:32, 22 марта 2023
Овечкин побил державшийся 32 года рекорд Гретцки в НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: