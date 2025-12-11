Овечкин назван самым популярных хоккеистом у американских болельщиков

Знаменитый российский форвард и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым популярным хоккеистом Национальной хоккейной лиги в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Hockey Reference, такой вывод был сделан после анализа страницы ведущих хоккеистов на официальном сайте лиги по количеству посещений фанатами.

И здесь 40-летний россиянин занял первое место по популярности у болельщиков практически каждого из штатов США и в большинстве провинций Канады.

Фото: Instagram/capitals

Конечно же, фанатская аудитория "Ови" в первую очередь полна на его Родине, где он считается самым лучшим и легендарным спортсменом.

Что касаемо его нынешних дел в НХЛ, то он сейчас "тащит" свою команду в попытке показать достойный результат в предстоящих играх Кубка Стэнли.

И пока у "Кэпиталз" и его лидера все неплохо получается. Александр набрал 29 (14+15) очков после 30 матчей текущего сезона, а сам клуб лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ.