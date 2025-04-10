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Все о теннисе

"Всех отвозила и забирала": Елена Рыбакина получила водительские права в Дубае

Елена Рыбакина получила водительские права в Дубае , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 16:35 Фото: ktf.kz
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей любви к вождению, сообщает Zakon.kz.

В 2024 году спортсменка выиграла турнир в Штутгарте (Германия) и получила в награду автомобиль Porsche, однако тогда не смогла на нем ездить ввиду отсутствия водительских прав.

"Вождение складывается хорошо, я получила водительское удостоверение. Во время предсезонной подготовки в Дубае я ездила с командой, всех отвозила и забирала. Была своего рода водителем. Это замечательное чувство. Очень рада тому, чего добилась в прошлом году в Штутгарте", – сказала Рыбакина в интервью после матча на Кубке Билли Джин Кинг.

10 апреля сборная Казахстана одержала победу над Австралией (2:1) в первом противостоянии группы "D".

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Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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