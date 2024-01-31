Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу
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Последними четвертьфиналистами Кубка Африки-2024 стали сборные Мали и ЮАР. Сначала футболисты Мали в предпоследнем матче 1/8 финала CAF обыграли со счетом 2:1 сборную Буркина-Фасо.
Затем представители ЮАР разгромили команду Марокко, полуфиналистов последнего мундиаля, забив в их ворота два безответных мяча.
Таким образом, за медали текущего Кубка африканских наций продолжают борьбу восемь сборных, которые сыграют в четвертьфинале:
- Нигерия – Ангола (2 февраля);
- ДР Конго – Гвинея (2 февраля);
- Мали – Кот-д'Ивуар (3 февраля);
- Кабо-Верде – ЮАР (3 февраля).
Финал КАН-2024 запланирован на 11 февраля. Действующие чемпионы турнира, футболисты сборной Сенегала, проиграли в 1/8 финала хозяевам, команде Кот-д’Ивуара. Не будет в решающих матчах и финалиста прошлых соревнований, сборной Египта во главе с Мохамедом Салахом. Египтян на пути к четвертьфиналу обыграли представители Конго.