Определились все четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу

В Кот-д'Ивуаре завершились игры первой стадии плей-офф Кубка африканских наций. Стали известны восемь команд, которые разыграют путевки в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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Последними четвертьфиналистами Кубка Африки-2024 стали сборные Мали и ЮАР. Сначала футболисты Мали в предпоследнем матче 1/8 финала CAF обыграли со счетом 2:1 сборную Буркина-Фасо.

Затем представители ЮАР разгромили команду Марокко, полуфиналистов последнего мундиаля, забив в их ворота два безответных мяча.

Таким образом, за медали текущего Кубка африканских наций продолжают борьбу восемь сборных, которые сыграют в четвертьфинале:

Нигерия – Ангола (2 февраля);

ДР Конго – Гвинея (2 февраля);

Мали – Кот-д'Ивуар (3 февраля);



Кабо-Верде – ЮАР (3 февраля).

Финал КАН-2024 запланирован на 11 февраля. Действующие чемпионы турнира, футболисты сборной Сенегала, проиграли в 1/8 финала хозяевам, команде Кот-д’Ивуара. Не будет в решающих матчах и финалиста прошлых соревнований, сборной Египта во главе с Мохамедом Салахом. Египтян на пути к четвертьфиналу обыграли представители Конго.