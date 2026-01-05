#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
505.53
593.44
6.34
Спорт

Будущий клуб Дастана Сатпаева вырвал ничью у "Ман Сити" в АПЛ

Футбол Ничья Ман Сити, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 12:50 Фото: Instagram/ChelseaFc
В минувшие выходные стартовали матчи второго круга в английской Премьер-лиге. Центральный поединок 20-го тура прошел в Манчестере, где местный "Сити" упустил победу над "Челси" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Будущая команда казахстанской звезды Дастана Сатпаева на последних секундах гостевого поединка сумела избежать поражения.

"Аристократов" спас аргентинец Энцо Фернандес, который отличился на 94-й минуте. Единственный гол у "горожан" забил Тиджани Рейндерс.

Эта ничья позволила "Арсеналу" убежать от "небесно-голубых" на шесть очков в таблице АПЛ. По итогам 20-го тура АПЛ "канониры" набрали 48 очков, далее располагаются "Сити" и "Астон Вилла", у которых по 42 балла.

Вслед за призовой тройкой идут "Ливерпуль" (34), "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (по 31).

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев присоединится к своей новой команде через восемь месяцев, когда ему исполнится 18 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сможет ли будущий клуб Дастана Сатпаева остановить "Астон Виллу" в АПЛ
11:19, 26 декабря 2025
Сможет ли будущий клуб Дастана Сатпаева остановить "Астон Виллу" в АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Ман Сити" в главной битве первого круга АПЛ
23:56, 01 декабря 2024
"Ливерпуль" обыграл "Ман Сити" в главной битве первого круга АПЛ
"Манчестер Сити" уверенно обошел "Арсенал" в очередном туре АПЛ
03:00, 27 апреля 2023
"Манчестер Сити" уверенно обошел "Арсенал" в очередном туре АПЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: