В минувшие выходные стартовали матчи второго круга в английской Премьер-лиге. Центральный поединок 20-го тура прошел в Манчестере, где местный "Сити" упустил победу над "Челси" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Будущая команда казахстанской звезды Дастана Сатпаева на последних секундах гостевого поединка сумела избежать поражения.

"Аристократов" спас аргентинец Энцо Фернандес, который отличился на 94-й минуте. Единственный гол у "горожан" забил Тиджани Рейндерс.

Эта ничья позволила "Арсеналу" убежать от "небесно-голубых" на шесть очков в таблице АПЛ. По итогам 20-го тура АПЛ "канониры" набрали 48 очков, далее располагаются "Сити" и "Астон Вилла", у которых по 42 балла.

Вслед за призовой тройкой идут "Ливерпуль" (34), "Челси" и "Манчестер Юнайтед" (по 31).

Форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев присоединится к своей новой команде через восемь месяцев, когда ему исполнится 18 лет.