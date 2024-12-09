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Спорт

"Аталанта" одержала девятую победу и стала новым лидером Серии А

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 09:55 Фото: Instagram/Atalantabc
Футбольный клуб "Аталанта" вырвался на первое место в турнирной таблице итальянского первенства после игр 15-го тура. Прежний лидер "Наполи" опустился на вторую строчку, на третьем месте идет "Интер", сообщает Zakon.kz.

Действующий победитель Лиги Европы УЕФА сейчас является единоличным лидером Серии А, набрав 34 очка при фантастической серии из девяти побед подряд в различных турнирах. 

В отчетном туре команда Джан Пьеро Гасперини обыграла дома "Милан" со счетом 2:1.

Прежний лидер в списке лучших клубов Италии, "Наполи", не смог одолеть дома "Лацио" (0:1) и спустился на вторую позицию, отставая от "Аталанты" на 2 очка.

Призовую тройку таблицы Серии А замыкает – "Интер" (31 очко), имея матч в запасе. 

ФК "Аталанта" в этом году выиграла один из трех еврокубков – Лигу Европы УЕФА. Сейчас команда Гасперини никому не проигрывает и выиграла девять встреч подряд.

А всего серия положительных игр "Аталанты" достигла 13 матчей, при одной ничьей. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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