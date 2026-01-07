#Казахстан в сравнении
Спорт

Более десяти игроков покинули ФК "Атырау"

футболисты ФК &quot;Атырау&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 09:34 Фото: Instagram/fc_atyrau
Футбольный клуб "Атырау" сообщил о расставании с рядом игроков, сообщает Zakon.kz.

Команду покинули Ескендир Кыбырай, Лука Згурский, Вадим Афанасенко, Дмитро Рижук, Василий Совпель, Цветелин Чунчуков, Данияр Урда, Карим Смыков, Алишер Сулеймен, Вадим Яковлев, Нурдаулет Байбосынов и Нурдаулет Орынбасар. Сотрудничество с каждым из них завершилось в связи с окончанием сроков контрактов, сообщила пресс-служба клуба.

"В связи с истечением срока договора футбольный клуб "Атырау" прощается с рядом игроков. Благодарим игроков и желаем им удачи в будущей профессиональной карьере". ФК "Атырау"

Как пишет sportarena.kz, наибольшую игровую практику в прошедшем сезоне получили Цветелин Чунчуков, записавший на свой счет 24 встречи, один забитый мяч и две результативные передачи, а также Ескендир Кыбырай, принявший участие в 21 матче.

Реже на поле появлялись Карим Смыков (13 игр, 1 гол), Василий Совпель (11 матчей, 3 ассиста), Лука Згурский (8 встреч, 1 забитый мяч), Дмитро Рижук (7 матчей и одна голевая передача), Вадим Афанасенко (7 игр), Вадим Яковлев (3 матча) и Нурдаулет Байбосынов, сыгравший лишь одну встречу.

Данияр Урда, Алишер Сулеймен и Нурдаулет Орынбасар за основной состав "Атырау" в официальных матчах так и не дебютировали.

Тем временем игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" находятся на сборах в Абу-Даби.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
