Более десяти игроков покинули ФК "Атырау"

Футбольный клуб "Атырау" сообщил о расставании с рядом игроков, сообщает Zakon.kz.

Команду покинули Ескендир Кыбырай, Лука Згурский, Вадим Афанасенко, Дмитро Рижук, Василий Совпель, Цветелин Чунчуков, Данияр Урда, Карим Смыков, Алишер Сулеймен, Вадим Яковлев, Нурдаулет Байбосынов и Нурдаулет Орынбасар. Сотрудничество с каждым из них завершилось в связи с окончанием сроков контрактов, сообщила пресс-служба клуба.

"В связи с истечением срока договора футбольный клуб "Атырау" прощается с рядом игроков. Благодарим игроков и желаем им удачи в будущей профессиональной карьере". ФК "Атырау"

Как пишет sportarena.kz, наибольшую игровую практику в прошедшем сезоне получили Цветелин Чунчуков, записавший на свой счет 24 встречи, один забитый мяч и две результативные передачи, а также Ескендир Кыбырай, принявший участие в 21 матче.

Реже на поле появлялись Карим Смыков (13 игр, 1 гол), Василий Совпель (11 матчей, 3 ассиста), Лука Згурский (8 встреч, 1 забитый мяч), Дмитро Рижук (7 матчей и одна голевая передача), Вадим Афанасенко (7 игр), Вадим Яковлев (3 матча) и Нурдаулет Байбосынов, сыгравший лишь одну встречу.

Данияр Урда, Алишер Сулеймен и Нурдаулет Орынбасар за основной состав "Атырау" в официальных матчах так и не дебютировали.

Тем временем игроки алматинского футбольного клуба "Кайрат" находятся на сборах в Абу-Даби.