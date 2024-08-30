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Трамп озвучил главную проблему США и всего мира

Дональд Трамп, США, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 10:05 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп озвучил главную проблему США и других стран во время выступления в штате Висконсин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он считает ядерное оружие главной проблемой как Америки, так и всего мира.

"По моему мнению, самая большая проблема нашей страны и всего мира – это ядерное оружие. Это разрушительная сила, подобной которой никто никогда раньше не видел. Мы должны позаботиться о том, чтобы она никогда не была использована", – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что США до сих пор остаются единственной страной, когда-либо применившей атомное оружие против другого государства.

Оценивая ядерные арсеналы прочих держав, Трамп выразил уверенность, что Китай в течение ближайших четырех-пяти лет окажется в состоянии "догнать США".

Ранее стало известно, что Казахстан и США согласовали запуск прямых рейсов в Нью-Йорк. Ожидается, что полеты начнутся в конце 2025 года. Рейсы планируют выполнять дважды в неделю.

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