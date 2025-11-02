#Народный юрист
Спорт

Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе

Грузинский полузащитник &quot;Кайрата&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 05:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
28-летний грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа поделился своим мнением о будущем в алматинском клубе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Legalbet, по этому поводу грузинский полузащитник ответил так:

– Я не могу однозначно сказать о своем будущем в "Кайрате". Пока еще есть два месяца по контракту, а после начнем переговоры о следующем сезоне. Хотелось бы остаться в команде? Конечно. Посмотрим, как все будет, – сказал Зариа.

Ранее мы сообщали о том, что Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка.

Аксинья Титова
