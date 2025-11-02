Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе
Фото: Instagram/f.c.kairat
28-летний грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа поделился своим мнением о будущем в алматинском клубе, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Legalbet, по этому поводу грузинский полузащитник ответил так:
– Я не могу однозначно сказать о своем будущем в "Кайрате". Пока еще есть два месяца по контракту, а после начнем переговоры о следующем сезоне. Хотелось бы остаться в команде? Конечно. Посмотрим, как все будет, – сказал Зариа.
Ранее мы сообщали о том, что Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript