Лидер "Кайрата" прокомментировал свое будущее в алматинском клубе

28-летний грузинский полузащитник "Кайрата" Гиорги Зариа поделился своим мнением о будущем в алматинском клубе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Legalbet, по этому поводу грузинский полузащитник ответил так:

– Я не могу однозначно сказать о своем будущем в "Кайрате". Пока еще есть два месяца по контракту, а после начнем переговоры о следующем сезоне. Хотелось бы остаться в команде? Конечно. Посмотрим, как все будет, – сказал Зариа.

Ранее мы сообщали о том, что Астану и Алматы рассматривают для финала еврокубка.